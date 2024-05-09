Частицу Вечного огня из Москвы передали Молдавии
У Кремлёвской стены в Москве прошла церемония передачи представителям Молдавии лампады с частицей Вечного огня. В мероприятии приняли участие депутат парламента Молдавии Марина Таубер, глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель молдавского политического блока «Победа» Илан Шор.
«Частичка Вечного огня... будете передана всем ответственным, кто проводит марши Победы в нашей стране», — сказал Шор.
Ранее стало известно, что власти Молдавии пригрозили гражданам штрафами за ношение георгиевских лент 9 Мая.
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