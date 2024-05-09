RT в Telegram
Подпишись

Шор отметил значимость передачи Молдавии частицы Вечного огня из Москвы

Короткая ссылка
Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор отметил значимость передачи Молдавии частицы Вечного огня из Москвы.

«Сегодня для нас великий день, потому что мы с коллегами присутствовали на очень важном для нас мероприятии. Мы сегодня везём частичку Вечного огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим в абсолютно каждый регион, где будут проводиться шествия в поддержку и чествования Дня Победы», — подчеркнул Шор.

Церемония передачи лампады с частицей Вечного огня состоялась у Кремлёвской стены в Александровском саду. В ней приняли участие депутат парламента Молдавии Марина Таубер, глава Гагаузии Евгения Гуцул и Илан Шор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить