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РИА Новости: в Нью-Йорке пригрозили расправой сторонникам спецоперации на Украине

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В Нью-Йорке на углу Пятой авеню и 68-й улицы появился транспарант с угрозами расправы над сторонниками спецоперации России на Украине.

Как сообщает РИА Новости, на плакате, заклеенном плёнкой, изображён нападающий на другого человек в жёлто-голубой одежде.

Картинка сопровождается коротким текстом от имени «рейв-партизан» с угрозами. Примечательно, что транспарант разместили неподалёку от постпредства России при ООН.

В местной полиции сообщили, что не получали обращений по поводу инцидента.

В российском консульстве заявили, что не видели подобных плакатов, а антироссийские пикеты проходят на регулярной основе.

Ранее, как сообщало издание USA Today, мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой.

В посольстве России в США потребовало прекратить гонения на россиян в Соединённых Штатах.

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