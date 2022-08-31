РИА Новости: в Нью-Йорке пригрозили расправой сторонникам спецоперации на Украине
Как сообщает РИА Новости, на плакате, заклеенном плёнкой, изображён нападающий на другого человек в жёлто-голубой одежде.
Картинка сопровождается коротким текстом от имени «рейв-партизан» с угрозами. Примечательно, что транспарант разместили неподалёку от постпредства России при ООН.
В местной полиции сообщили, что не получали обращений по поводу инцидента.
В российском консульстве заявили, что не видели подобных плакатов, а антироссийские пикеты проходят на регулярной основе.
Ранее, как сообщало издание USA Today, мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой.
В посольстве России в США потребовало прекратить гонения на россиян в Соединённых Штатах.