Лавров призвал к активизации диалога между дипломатами
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«Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путём сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, роль дипломатии сегодня должна объективно возрастать.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил о важности поддержания диалога с Россией.
До этого Лавров отмечал, что в Москве не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.