Лавров призвал к активизации диалога между дипломатами

Сегодня особенно важно активизировать диалог между дипломатами, а не сворачивать его, заявил замглавы МИД России Сергей Лавров.

«Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путём сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, роль дипломатии сегодня должна объективно возрастать.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил о важности поддержания диалога с Россией.

До этого Лавров отмечал, что в Москве не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.