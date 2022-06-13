Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о важности поддержания диалога с Россией

Странам ЕС придётся сосуществовать с Россией, в связи с этим необходимо поддерживать с Москвой диалог. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель заявил, что европейские страны должны решить, как они будут сосуществовать с Россией.

«Это будет очень трудно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте... Необходимо продолжать говорить с Россией», — приводит сайт ЕС его слова в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в России не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.