Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о важности поддержания диалога с Россией
- AP
Боррель заявил, что европейские страны должны решить, как они будут сосуществовать с Россией.
«Это будет очень трудно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте... Необходимо продолжать говорить с Россией», — приводит сайт ЕС его слова в интервью газете Le Journal du Dimanche.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в России не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.