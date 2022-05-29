Лавров: Россия не считает, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 заявил: в России не думают о том, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан.
Лавров: Россия не считает, что путь к возобновлению диалога с западными странами отрезан
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам. Мы извлекли серьёзный урок», — отметил Лавров.

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

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