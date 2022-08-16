В Госдепе США сообщили о намерении продолжить переговоры с Россией по СНВ-III
- © РИА Новости / Павел Лисицын
«Мы продолжим взаимодействовать с Россией по дипломатическим каналам для возобновления инспекций», — приводит РИА Новости его слова.
Прайс добавил, что Вашингтон и Москва должны продолжить сотрудничество, чтобы сократить риск гонки вооружений и ядерной эскалации.
Ранее первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что власти Соединённых Штатов сохраняют приверженность выполнению договора СНВ-III.