В Госдепе США сообщили о намерении продолжить переговоры с Россией по СНВ-III

Соединённые Штаты планируют продолжить переговоры с Россией по возобновлению инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

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