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В Госдепе США сообщили о намерении продолжить переговоры с Россией по СНВ-III

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Соединённые Штаты планируют продолжить переговоры с Россией по возобновлению инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
В Госдепе США сообщили о намерении продолжить переговоры с Россией по СНВ-III
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Мы продолжим взаимодействовать с Россией по дипломатическим каналам для возобновления инспекций», — приводит РИА Новости его слова.

Прайс добавил, что Вашингтон и Москва должны продолжить сотрудничество, чтобы сократить риск гонки вооружений и ядерной эскалации.

Ранее первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что власти Соединённых Штатов сохраняют приверженность выполнению договора СНВ-III.

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