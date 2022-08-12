В Госдепе заявили о приверженности США выполнению договора СНВ-III

Власти Соединённых Штатов сохраняют приверженность выполнению договора СНВ-III, заявил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«США привержены соблюдению ДСНВ. Как отмечал президент (США Джо. — RT) Байден, сейчас мы больше, чем когда-либо со времен холодной войны, должны работать над снижением риска гонки вооружений или новой ядерной эскалации», — приводит его слова ТАСС.

Пател подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на возобновление инспекций в рамках соглашения.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения выполнения этого важного договора с Российской Федерацией. Речь идёт о важном инструменте (обеспечения. — RT) стабильности в двусторонних отношениях», — заключил он.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.