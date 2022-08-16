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Шеф Пентагона Остин провёл телефонный разговор с новым министром обороны Японии

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Между главой Пентагона Ллойдом Остином и новым министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой состоялся первый телефонный разговор, сообщили в американском оборонном ведомстве.

«Министр обороны Ллойд Остин поговорил сегодня по телефону со своим японским коллегой, недавно назначенным министром обороны Ясукадзу Хамадой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Остин поздравил своего коллегу с назначением на новую должность.

Кроме того, шеф Пентагона в ходе переговоров подтвердил приверженность обеих сторон к укреплению американско-японского союза.

10 августа стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

Новым министром обороны Японии назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший эту должность в 2008—2009 годах в правительстве Таро Асо.

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