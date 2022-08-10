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Kyodo: правительство Японии ушло в отставку в полном составе

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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

Об этом информирует агентство Kyodo.

Отмечается, что специальное заседание японского Кабмина началось в 11:30 по местному времени (05:30 мск).

По информации агентства, уже в скором времени появится информация о новом составе японского правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.

Изначально, как утверждает агентство, перестановки в правительстве должны были пройти в начале сентября, однако Кисида решил ускорить этот процесс, намереваясь продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма».

В июле в Японии прошли парламентские выборы.

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