Kyodo: правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

Об этом информирует агентство Kyodo.

Отмечается, что специальное заседание японского Кабмина началось в 11:30 по местному времени (05:30 мск).

По информации агентства, уже в скором времени появится информация о новом составе японского правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.

Изначально, как утверждает агентство, перестановки в правительстве должны были пройти в начале сентября, однако Кисида решил ускорить этот процесс, намереваясь продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма».

В июле в Японии прошли парламентские выборы.