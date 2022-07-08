Япония продолжит подготовку к парламентским выборам

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя убийство бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ, заявил, что страна продолжит подготовку к выборам в верхнюю палату парламента, которые намечены на 10 июля.

«Демократия не спасует перед насилием. С завтрашнего дня вся предвыборная деятельность будет продолжена», — цитирует его ТАСС.

Кисида подчеркнул, что отдал распоряжение своему кабмину сделать всё необходимое для того, чтобы провести безопасные выборы.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Вскоре после этого он скончался в больнице.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.