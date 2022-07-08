Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения
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По данным телеканала NHK, политик скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.
- Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения
Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Позднее японские экстренные службы сообщили, что после покушения Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.
По данным СМИ, стрелком является бывший военный Морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.