Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в результате совершённого на него покушения.

По данным телеканала NHK, политик скончался в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет.

Экс-премьер Японии Абэ умер после покушения

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Позднее японские экстренные службы сообщили, что после покушения Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.

По данным СМИ, стрелком является бывший военный Морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.