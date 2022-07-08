СМИ рассказали о личности стрелявшего в экс-премьера Японии Абэ

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Телеканал Nihon TV заявил, что мужчина, совершивший покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, раньше служил в Морских силах самообороны страны.
СМИ рассказали о личности стрелявшего в экс-премьера Японии Абэ
  • Legion-Media
  • © Kyodo/Newscom

Как указывает ТАСС, ссылаясь на сообщение японского телевидения, 41-летний нападавший Тэцуя Ямагами был задержан сразу после того, как совершил несколько выстрелов в Абэ.

В настоящее время полиция допрашивает задержанного.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Позднее японские экстренные службы сообщили, что после покушения Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.

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