Экстренные службы рассказали о состоянии экс-премьера Японии Абэ после покушения
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Об этом ТАСС заявил представитель пожарного управления префектуры Нара, где на политика было совершено нападение.
«Да, находится в состоянии остановки сердца и лёгких, но смерть не подтверждена», — сказал он.
Как уточняет агентство, пожарное управление в японской префектуре выполняет функции МЧС.
Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.