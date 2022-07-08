Экстренные службы рассказали о состоянии экс-премьера Японии Абэ после покушения

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RT
Японские экстренные службы сообщают, что после покушения бывший премьер Японии Синдзо Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.
Экстренные службы рассказали о состоянии экс-премьера Японии Абэ после покушения
  • Legion-Media
  • © Kyodo/Newscom

Об этом ТАСС заявил представитель пожарного управления префектуры Нара, где на политика было совершено нападение.

«Да, находится в состоянии остановки сердца и лёгких, но смерть не подтверждена», — сказал он.

Как уточняет агентство, пожарное управление в японской префектуре выполняет функции МЧС.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

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