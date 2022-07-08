Стрелявший в экс-премьера Японии Абэ рассказал о мотивах нападения
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Как сообщает NHK, он начал давать первые показания, в ходе которых заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.
Также отмечается, что оружие, из которого мужчина выстрелил в политика, вероятнее всего, является самодельным.
Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Позднее японские экстренные службы сообщили, что после покушения Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.
По данным СМИ, стрелком является бывший военный Морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.