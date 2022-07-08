Стрелявший в экс-премьера Японии Абэ рассказал о мотивах нападения

Мужчина, совершивший покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал о причинах нападения на политика.

Как сообщает NHK, он начал давать первые показания, в ходе которых заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.

Также отмечается, что оружие, из которого мужчина выстрелил в политика, вероятнее всего, является самодельным.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Позднее японские экстренные службы сообщили, что после покушения Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.

По данным СМИ, стрелком является бывший военный Морских сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами.