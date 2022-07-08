В МИД России назвали покушение на Абэ актом терроризма

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ошеломлена покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и считает произошедшее актом терроризма.
В МИД России назвали покушение на Абэ актом терроризма
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии — покушении на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», — отметила она.

Вместе с этим Захарова выразила надежду, что врачи сделают всё возможное для спасения жизни бывшего премьера.

«Искренне желаем Синдзо Абэ скорейшей стабилизации состояния и выздоровления, а его супруге Акиэ Абэ, родным и близким — сохранить крепость духа и не терять надежды», — добавляется в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Согласно последним данным, Абэ не подаёт признаков жизни.

По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.

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