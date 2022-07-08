Kyodo: экс-премьер Японии Абэ не подаёт признаков жизни

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после совершённого на него покушения.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителей противопожарных служб Нары.

Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.

Позднее японские экстренные службы сообщили, что после покушения Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.

По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.