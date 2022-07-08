Kyodo: экс-премьер Японии Абэ не подаёт признаков жизни
- Gettyimages.ru
- © Kiyoshi Ota - Pool
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на представителей противопожарных служб Нары.
Ранее сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время его уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара.
Позднее японские экстренные службы сообщили, что после покушения Абэ находится «в состоянии остановки сердца и лёгких», но его смерть не подтверждена.
По данным СМИ, стрелок во время допроса заявил, что был недоволен политиком и хотел его убить.