Французский президент Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесёт значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнёров», — цитирует заявление пресс-службы Макрона ТАСС.

9 августа американский президент Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договорённостей о приёме в НАТО Финляндии и Швеции.