Байден подписал протоколы о ратификации приёма в НАТО Финляндии и Швеции

Американский президент Джо Байден подписал протоколы о ратификации в США договорённостей о приёме в НАТО Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США сделал это на церемонии в Белом доме.

Он также призвал другие страны, входящие в НАТО, одобрить вступление двух стран в альянс.

Ранее сообщалось, что Байден подпишет протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу 9 августа.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления этих государств в альянс.