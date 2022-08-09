Байден подписал протоколы о ратификации приёма в НАТО Финляндии и Швеции
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Об этом сообщает РИА Новости.
Президент США сделал это на церемонии в Белом доме.
Он также призвал другие страны, входящие в НАТО, одобрить вступление двух стран в альянс.
Ранее сообщалось, что Байден подпишет протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу 9 августа.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления этих государств в альянс.