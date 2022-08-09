Байден подпишет протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО 9 августа
«Во второй половине дня президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеция», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что церемония подписания начнётся в 21:00 мск.
Сенат США ранее проголосовал за принятие резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.
Однако, чтобы Финляндия и Швеция вошли в НАТО, утвердить необходимые документы должны все 30 стран — членов блока.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления этих государств в альянс.