Байден подпишет протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО 9 августа

Президент США Джо Байден подпишет протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу во вторник, 9 августа. Об этом говорится в рабочем графике американского лидера, распространённом Белым домом.

«Во второй половине дня президент выступит с речью и подпишет ратификационные грамоты по протоколам о присоединении к Североатлантическому договору Финляндской Республики и Королевства Швеция», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что церемония подписания начнётся в 21:00 мск.

Сенат США ранее проголосовал за принятие резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Однако, чтобы Финляндия и Швеция вошли в НАТО, утвердить необходимые документы должны все 30 стран — членов блока.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления этих государств в альянс.