Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
Об этом сообщает РИА Новости.
Следовательно, США присоединились к более чем 20 странам, которые поддержали ратификацию документов о расширении Североатлантического альянса.
Однако, чтобы Финляндия и Швеция вошли в НАТО, утвердить необходимые документы должны все 30 стран — членов блока.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления этих государств в альянс.