Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат США проголосовал за принятие резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости.

Следовательно, США присоединились к более чем 20 странам, которые поддержали ратификацию документов о расширении Североатлантического альянса.

Однако, чтобы Финляндия и Швеция вошли в НАТО, утвердить необходимые документы должны все 30 стран — членов блока.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва будет вынуждена ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления этих государств в альянс.