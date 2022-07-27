Украина и Турция обсудили начало отгрузки судна с зерном на текущей неделе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым начало отгрузки судна с зерном в Чёрном море на текущей неделе.

РИА Новости