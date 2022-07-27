Украина и Турция обсудили начало отгрузки судна с зерном на текущей неделе

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудил по телефону с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым начало отгрузки судна с зерном в Чёрном море на текущей неделе.
Украина и Турция обсудили начало отгрузки судна с зерном на текущей неделе
  • РИА Новости

«Министр национальной обороны Хулуси Акар провёл телефонные переговоры с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым», — приводит РИА Новости сообщение турецкого Минобороны.

Отмечается, что стороны обсудили процесс подготовки к началу отгрузки судна с зерном на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию в Стамбуле в четырёхстороннем совместном координационном центре по вопросу вывоза украинского зерна возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк.

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