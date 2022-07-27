В ООН высказались об открытии совместного координационного центра в Стамбуле

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал открытие совместного координационного центра в Стамбуле.

По его словам, ООН благодарна Турции за предоставление площадки для совместного координационного центра в Стамбуле, а также России и Украине за оперативную отправку своих высокопоставленных представителей для работы.

«Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что оперативное открытие совместного координационного центра стало возможным благодаря ценной поддержке Турции, которая предоставила сторонам физическую площадку для имплементации черноморской зерновой инициативы, и при готовности России и Украины назвать и оперативно послать своих высокопоставленных представителей для совместной работы напрямую и в партнёрстве для исполнения договорённостей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию в Стамбуле в четырёхстороннем совместном координационном центре по вопросу вывоза украинского зерна возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк.