Российскую делегацию в совместном центре в Стамбуле возглавил контр-адмирал Луйк

Короткая ссылка
Российскую делегацию в Стамбуле в четырёхстороннем совместном координационном центре по вопросу вывоза украинского зерна возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк.
Российскую делегацию в совместном центре в Стамбуле возглавил контр-адмирал Луйк
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк», — заявили в Минобороны.

Как отмечается, главной задачей российских специалистов в стамбульском центре будет оперативное решение всех необходимых вопросов «для выхода инициативы на этап практической реализации».

26 июля в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.

По информации оборонного ведомства, передовая группа экспертов из России прибудет в турецкий город 26 июля, где приступит к работе в четырёхстороннем формате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить