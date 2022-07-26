Российскую делегацию в совместном центре в Стамбуле возглавил контр-адмирал Луйк

Российскую делегацию в Стамбуле в четырёхстороннем совместном координационном центре по вопросу вывоза украинского зерна возглавил контр-адмирал Эдуард Луйк.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк», — заявили в Минобороны.

Как отмечается, главной задачей российских специалистов в стамбульском центре будет оперативное решение всех необходимых вопросов «для выхода инициативы на этап практической реализации».

26 июля в Стамбуле начал работу совместный координационный центр в соответствии с инициативой о безопасной транспортировке зерна из украинских портов.

По информации оборонного ведомства, передовая группа экспертов из России прибудет в турецкий город 26 июля, где приступит к работе в четырёхстороннем формате.