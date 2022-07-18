Посол: в случае размещения баз НАТО в Финляндии Россия будет вынуждена принимать меры
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«Формальное вступление Финляндии в НАТО не несёт непосредственно каких-то серьёзных угроз для российской безопасности», — цитирует его ТАСС.
Посол добавил, что если на территории Финляндии появится инфраструктура Североатлантического альянса в виде тяжёлых ударных наступательных вооружений и ракетных комплексов, то Россия будет вынуждена принимать адекватные меры с целью обеспечения своей безопасности.
Ранее финский лидер Саули Ниинистё удивился тому, с каким спокойствием глава российского государства Владимир Путин воспринял состоявшийся между ними разговор, в котором президент Финляндии сообщил о намерении присоединиться к НАТО.
В Кремле отмечали, что Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии.
Вместе с этим Владимир Путин отметил, что Россия будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.