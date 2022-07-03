Двое полицейских пострадали в перестрелке в Афинах, один из нападавших погиб

Министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос сообщил, что в центре Афин произошла перестрелка. Двое полицейских пострадали, один из нападавших погиб.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети министра.

«Двое полицейских противостояли в Патисии бандитам, с которыми произошла перестрелка, один из преступников мёртв. Они (полицейские. — RT) самоотверженно спасли граждан», — сообщил Теодорикакос.

По его словам, сотрудники получили лёгкие ранения, их доставили в госпиталь.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки мигрантов на границе Сербии и Венгрии погиб один человек.