Двое полицейских пострадали в перестрелке в Афинах, один из нападавших погиб
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети министра.
«Двое полицейских противостояли в Патисии бандитам, с которыми произошла перестрелка, один из преступников мёртв. Они (полицейские. — RT) самоотверженно спасли граждан», — сообщил Теодорикакос.
По его словам, сотрудники получили лёгкие ранения, их доставили в госпиталь.
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки мигрантов на границе Сербии и Венгрии погиб один человек.