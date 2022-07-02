В результате перестрелки мигрантов на границе Сербии и Венгрии погиб один человек, ещё семь пострадали, заявил градоначальник сербской Суботицы Стеван Бакич.

«Девушка 2006 года рождения в тяжёлом состоянии, проведена хирургическая операция, но её жизнь и далее в опасности», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что в лесу недалеко от посёлка Макова-Седмица часто собираются мигранты, которые надеются переправиться через границу с Венгрией на территорию Европейского союза.

Ранее стало известно, что при попытке прорваться из Марокко в Испанию погибли 23 мигранта.

Уточняется, что мигранты пытались перелезть через пограничный забор между Марокко и испанским анклавом Мелилья в Северной Африке. Всего границу штурмовали порядка 2 тыс. человек.