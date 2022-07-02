В результате перестрелки мигрантов на границе Сербии и Венгрии погиб один человек
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«Девушка 2006 года рождения в тяжёлом состоянии, проведена хирургическая операция, но её жизнь и далее в опасности», — цитирует его РИА Новости.
Отмечается, что в лесу недалеко от посёлка Макова-Седмица часто собираются мигранты, которые надеются переправиться через границу с Венгрией на территорию Европейского союза.
Ранее стало известно, что при попытке прорваться из Марокко в Испанию погибли 23 мигранта.
Уточняется, что мигранты пытались перелезть через пограничный забор между Марокко и испанским анклавом Мелилья в Северной Африке. Всего границу штурмовали порядка 2 тыс. человек.