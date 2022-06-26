При попытке прорваться из Марокко в Испанию погибли 23 мигранта

Число африканских мигрантов, погибших при попытке проникнуть из Марокко в испанский анклав, возросло до 23.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Уточняется, что мигранты пытались перелезть через пограничный забор между Марокко и испанским анклавом Мелилья в Северной Африке. Всего границу штурмовали порядка 2 тыс. человек.

Власти Марокко и Испании заявили, что люди погибли в результате «давки», при этом агентство отмечает, что в сети есть видео, на которых видно, как марокканский офицер службы безопасности ударил дубинкой лежащего на земле человека.

Ранее сообщалось, что крупный караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики к границе с США.