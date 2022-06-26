При попытке прорваться из Марокко в Испанию погибли 23 мигранта
Об этом сообщает Al Jazeera.
Уточняется, что мигранты пытались перелезть через пограничный забор между Марокко и испанским анклавом Мелилья в Северной Африке. Всего границу штурмовали порядка 2 тыс. человек.
Власти Марокко и Испании заявили, что люди погибли в результате «давки», при этом агентство отмечает, что в сети есть видео, на которых видно, как марокканский офицер службы безопасности ударил дубинкой лежащего на земле человека.
Ранее сообщалось, что крупный караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики к границе с США.