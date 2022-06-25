El Diario: крупный караван мигрантов выдвинулся с юга Мексики к границе с США

Новый караван, в состав которого преимущественно входят граждане Венесуэлы, выдвинулся из мексиканского города Тапачула на южной границе в направлении США.

Об этом пишет издание El Diario.

«Новый караван в составе около 5 тыс. мигрантов пройдёт из парка Двухсотлетия в городе Тапачула около 40 км до миграционного офиса в Уикстле (штат Чиапас), там они намерены получить временные разрешения для продвижения к северной границе», — говорится в сообщении.

По информации источника, в состав девятого с начала года крупного каравана вошли, помимо венесуэльцев, граждане Гондураса, Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа, Гаити, Колумбии, Пуэрто-Рико, а также Китая и стран Африки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что лос-анджелесскую декларацию, предусматривающую меры по решению проблемы региональной миграции, готовы подписать 20 стран.