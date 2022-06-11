Байден: 20 стран готовы подписать лос-анджелесскую декларацию о миграции

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Президент США Джо Байден заявил, что лос-анджелесскую декларацию, предусматривающую меры по решению проблемы региональной миграции, готовы подписать 20 стран.

Декларация должна стать одним из главных результатов Саммита Америк.

«Двадцать стран, представляющих весь маршрут миграции от Чили до Канады, проявили готовность стать частью общего решения и взяли на себя значительные собственные обязательства», — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее сообщалось, что участники Саммита Америк планируют принять по итогам заседания пять документов: по миграции, пандемии коронавируса и другим вопросам. Об этом сообщил журналистам представитель администрации США.

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