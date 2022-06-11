Байден: 20 стран готовы подписать лос-анджелесскую декларацию о миграции
Декларация должна стать одним из главных результатов Саммита Америк.
«Двадцать стран, представляющих весь маршрут миграции от Чили до Канады, проявили готовность стать частью общего решения и взяли на себя значительные собственные обязательства», — цитирует Байдена РИА Новости.
Ранее сообщалось, что участники Саммита Америк планируют принять по итогам заседания пять документов: по миграции, пандемии коронавируса и другим вопросам. Об этом сообщил журналистам представитель администрации США.