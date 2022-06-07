По итогам Саммита Америк планируется принять пять документов

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Участники Саммита Америк планируют принять по итогам заседания пять документов: по миграции, пандемии коронавируса и другим вопросам, сообщил журналистам представитель администрации США.

Об этом чиновник сказал на специальном телефонном брифинге для журналистов по случаю открытия в Лос-Анджелесе саммита.

«Саммит — это возможность для нас собраться всем полушарием и решать ключевые для региона вопросы», — цитирует его ТАСС.

Чиновник пояснил, что речь пойдёт в том числе об «экономическом развитии, изменении климата, миграционном кризисе и пандемии COVID-19».

«Будет принято пять документов, которые будут отражать амбициозный консенсус внутри полушария по всем вопросам — от гражданского общества до укрепления связей в цифровой сфере», — сказал он.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался ехать на Саммит Америк в США. Вместо него мероприятие посетит глава МИД Марсело Эбрард.

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