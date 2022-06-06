Президент Мексики отказался ехать на Саммит Америк в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался ехать на Саммит Америк в США. Вместо него мероприятие посетит глава МИД Марсело Эбрард.

«Хочу сообщить народу Мексики, что я не поеду на саммит, представлять правительство будет глава МИД Марсело Эбрард. Я не поеду, потому что не приглашены все страны Америки», — сказал глава государства журналистам.

Обрадор добавил, что верит в необходимость изменения политики, которая «уже устанавливается веками» — политики исключения, «желания доминирования без каких-либо причин и неуважения суверенитета и независимости каждой страны».

«Не может быть Саммита Америк, если не участвуют все страны американского континента», — цитирует мексиканского лидера РИА Новости.

Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, возникла реальная угроза срыва Саммита Америк в Лос-Анджелесе 6—10 июня.

The New York Times отмечала, что потенциальный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для Байдена.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что посетит саммит в том случае, если туда будут приглашены представители всех стран региона. Президент Кубы Мигель Диас-Канель при этом намерен бойкотировать саммит.