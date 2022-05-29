Президент Гондураса Кастро назвала условие для посещения Саммит Америк

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что посетит Саммит Америк в случае, если туда будут приглашены представители всех стран региона.

«Я приеду на cаммит только в том случае, если будут приглашены все без исключения страны Америки», — написала она в Twitter.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что намерен бойкотировать Саммит Америк, который пройдёт в Лос-Анджелесе в июне.

Газета The New York Times писала, что потенциальный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для лидера США Джо Байдена.