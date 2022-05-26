Президент Кубы объявил о решении бойкотировать Саммит Америк

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что намерен бойкотировать Саммит Америк, который пройдёт в Лос-Анджелесе в июне.

«Я могу заверить вас, что ни при каких обстоятельствах не буду присутствовать», — написал он в Twitter.

Диас-Канель отметил, что власти США «предпринимают интенсивные усилия и оказывают жестокое давление» на латиноамериканские страны.

Таким образом власти Кубы осудили решение не приглашать на саммит представителей Венесуэлы и Никарагуа.

Ранее газета The New York Times писала, что потенциальный отказ приехать на Саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для лидера США Джо Байдена.