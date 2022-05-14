NYT: бойкот саммита Америк Мексикой и Бразилией может стать унижением для Байдена
Отмечается, что это мероприятие грозит Белому дому репутационными потерями.
«Всё больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте, в их числе президенты двух крупнейших стран региона — Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — говорится в материале газеты.
Также сообщается, что критику главы Мексики вызвало решение не приглашать на саммит представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
14 апреля президент Боливии Эво Моралес заявил, что США являются главной угрозой миру.