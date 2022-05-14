NYT: бойкот саммита Америк Мексикой и Бразилией может стать унижением для Байдена

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Потенциальный отказ приехать на саммит Америк в Лос-Анджелесе президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару может стать унизительным ударом для лидера США Джо Байдена, сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что это мероприятие грозит Белому дому репутационными потерями.

«Всё больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте, в их числе президенты двух крупнейших стран региона — Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — говорится в материале газеты.

Также сообщается, что критику главы Мексики вызвало решение не приглашать на саммит представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

14 апреля президент Боливии Эво Моралес заявил, что США являются главной угрозой миру.

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