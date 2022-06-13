Число случаев оспы обезьян в Австрии возросло до четырёх

Минздрав Австрии сообщил, что в стране выявили ещё два случая оспы обезьян, в результате чего общее число больных достигло четырёх.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что заболевшие изолированы, контактировавших с ними людей информируют, сведения о зарегистрированных случаях заболевания переданы международным органам здравоохранения.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил о крайне низкой вероятности перехода оспы обезьян в ранг пандемии.