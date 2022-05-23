The Times: Британия и США занимаются поиском замены для GPS
Об этом пишет газета The Times.
Как заявил замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин, Лондону необходимо извлечь уроки из ситуации на Украине и продолжать работу над собственными инновациями.
Как заявили в британском Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, власти королевства рассматривают разные варианты «усиления безопасности», в том числе поиска альтернативы GPS, которая не предполагает использования спутников.
4 марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb с трёх космодромов.
Также он поручил прекратить пуски в интересах компании OneWeb со всех российских стартовых комплексов на космодромах Куру, Байконур и Восточный.