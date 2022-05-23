The Times: Британия и США занимаются поиском замены для GPS

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Британские и американские власти занимаются поиском альтернативы системе навигации GPS, так как считают, что Россия может нарушить функционирование спутников, обеспечивающих работу GPS.

Об этом пишет газета The Times.

Как заявил замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин, Лондону необходимо извлечь уроки из ситуации на Украине и продолжать работу над собственными инновациями. 

Как заявили в британском Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, власти королевства рассматривают разные варианты «усиления безопасности», в том числе поиска альтернативы GPS, которая не предполагает использования спутников.

4 марта генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb с трёх космодромов.

Также он поручил прекратить пуски в интересах компании OneWeb со всех российских стартовых комплексов на космодромах Куру, Байконур и Восточный.

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