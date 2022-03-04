Рогозин сообщил о прекращении подготовки запусков спутников OneWeb

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил прекратить подготовку к запускам британских аппаратов связи OneWeb с трёх космодромов.

«В связи с тем что британское правительство ведёт сейчас разнузданную кампанию, продолжает оставаться членом совета директоров компании OneWeb, подготовку к старту прекратить, ракету снять со стартового комплекса, вернуть в технический комплекс, космические аппараты разместить в монтажно-испытательном комплексе на консервацию», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Кроме того, он поручил прекратить пуски в интересах компании OneWeb со всех российских стартовых комплексов в Куру, на Байконуре и космодроме Восточный.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компания OneWeb предупреждена о том, что если она до 21:30 4 марта не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» уберут со старта, а спутники демонтируют.