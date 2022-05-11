В МИД Франции заявили, что Макрон не исключает возможности посетить Киев
«Ситуация не изменилась, президент Франции не исключает визита в Киев... На данном этапе нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту», — цитирует её ТАСС.
11 апреля Макрон заявил, что готов вновь отправиться с визитом в Киев, если эта поездка поможет в урегулировании конфликта на Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что американский президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину, но пока не планирует.