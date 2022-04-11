Макрон заявил о готовности посетить Киев с визитом для урегулирования ситуации на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов вновь отправиться с визитом в Киев, если эта поездка поможет в урегулировании конфликта на Украине.
Макрон заявил о готовности посетить Киев с визитом для урегулирования ситуации на Украине
  • AP

«Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство», — цитирует ТАСС Макрона.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы визит привёл к результатам в процессе урегулирования и помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Французский лидер напомнил, что посещал Москву, а затем Киев в начале февраля текущего года.

Вечером 9 апреля сообщалось, что британский премьер прибыл в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским «в знак солидарности».

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден на данном этапе не планирует посещать Киев, однако возможность такого визита в будущем сохраняется. 

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