«Ниспровергают установленный порядок»: почему в Европе укрепили свои позиции правые политические силы
После выборов в Европе правые силы улучшили своё положение
- Заседание Европарламента / флаг ЕС
- Gettyimages.ru
- © РИА Новости, Simon Dawson / Bloomberg
В Европе прошли выборы в Европарламент и местные органы власти. По предварительным итогам голосования, значительно укрепили свои позиции правые политические силы. Наиболее показательны результаты голосований во Франции и Германии.
Французские власти уже обнародовали официальные итоги плебисцита, они опубликованы на сайте МВД республики. Так, правая партия «Национальное объединение» получила больше всего голосов на выборах в Европарламент — 34,05%. Президентская партия «Ренессанс» заняла второе место с 14,44% голосов. На третьей позиции — Французская социалистическая партия (13,20%). Далее следуют левая партия «Неподчинившаяся Франция» (8,13%), «Республиканцы» с 7,05% и партия «Реконкиста».
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал такие результаты выборов в ЕП не лучшими для правящей партии «Ренессанс» и объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента), назначив досрочные выборы.
В партии «Реконкиста» призвали правые силы объединиться, что дало бы правому блоку более 40% голосов. Помимо самой «Реконкисты», речь идёт в том числе о партиях «Национальное объединение» и «Республиканцы».
В Германии подсчёт голосов ещё продолжается, но, по данным экзитполов, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место. Это лучший результат в истории АдГ. На третьей позиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца (14,1%). Лидирует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 29,6%. «Зелёные» набирают 12%.
Как пишет Politico, партия Шольца показала худший результат более чем за сто лет, и это стало для него унижением.
В Германии отреагировали на результаты выборов в ЕП. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер из ХСС призвал провести досрочные выборы в Германии после того, как правящая коалиция (СДПГ, «Зелёные» и Свободная демократическая партия) провалилась на выборах в Европейский парламент. Однако власти ФРГ не рассматривают возможность проведения досрочных выборов в бундестаг.
После выборов в ЕС и местные органы власти, как отметил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, «получили усиление», и антивоенная позиция правительства Венгрии, поскольку победу одержал правящий альянс республики.
«Мы провели выборы в Будапеште и в Венгрии и выиграли и те, и другие, — заявил Орбан, слова которого цитирует РИА Новости. — Что касается послания выборов в Европарламент, то можно сказать, что в Венгрии граждане чётко выразили, что хотят мира. Если надо выбирать между войной и миром, они выбирают мир».
На региональных выборах также усилила свои позиции крайне правая бельгийская партия «Фламандский интерес», выступающая за прекращение поставок оружия Киеву. Эта политическая сила нарастила своё присутствие в палате представителей Бельгии. Перед выборами лидер «Фламандского интереса» Том ван Грикен заявлял, что Европе нужно искать мирное решение конфликта на Украине и прекратить массовые поставки оружия в эту страну.
- Здание Еврокомиссии
- Gettyimages.ru
- © Thierry Monasse
В Словакии на выборах в ЕП партия выступающего против дальнейшего вооружения Украины премьера Словакии Роберта Фицо Smer-SD («Направление — социальная демократия») заняла второе место с 24,76%. Фицо считает, что Украина не является членом НАТО и Словакия не имеет ничего общего с украинским конфликтом. В Европе есть версия, что именно позиция по Украине могла стать причиной покушения на Фицо. Сам словацкий премьер полагает, что стрелявший в него был не «сумасшедшим одиночкой», а «посланником политической ненависти» словацкой оппозиции.
В Австрии правая «Австрийская партия свободы» (АПС), выступающая против антироссийских санкций и за дипломатическое решение украинского конфликта, стала лидером на выборах в ЕП с 25,7% голосов, за ней следует Австрийская народная партия канцлера Нехаммера с 24,7%. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные МВД страны.
«Явное поражение»
Прошедшие выборы в ЕП и местные органы власти прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что намерена «поставить заслон правым и левым экстремистам» в Европарламенте, однако не уточнила, о чём именно идёт речь.
Со своей стороны оценил результаты плебисцита в Европе и министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис в интервью телеканалу ERT. По его мнению, усиление ультраправых приведёт к тому, что в Европе «будут происходить изменения», причём как на уровне государств, так и на уровне Европейского союза.
«На государственном уровне два крупных европейских государства, движущие силы Европейского союза, Франция и Германия, получили результаты, которые ниспровергают установленный политический порядок. Во Франции крайне правые суммарно получили около 37% и потерпел явное поражение президент (Эммануэль. — RT) Макрон... Мы ожидаем важных событий в обоих случаях», — приводит слова Герапетритиса РИА Новости.
- Эммануэль Макрон и Олаф Шольц
- Legion-Media
- © Bernd Elmenthaler
Глава МИД Греции сообщил, что до формирования Европейского парламента осталось около 40 дней, которые «очень важны для будущего Европы».
Он также напомнил, что с 1 июля Венгрия будет председательствовать в Европейском совете.
«Поэтому очень важно, чтобы институты Европейского союза были выстроены таким образом, чтобы они могли справиться с любыми трудностями», — заметил Герапетритис.
Впрочем, по его словам, несмотря на усиление правых сил в Европе, политический курс ЕС останется прежним.
Российская реакция
Избирательные процессы на европейской территории оценили и в России. Как говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, выборы в Европейский парламент прошли в условиях отсутствия честной конкурентной борьбы.
«Вынуждены констатировать, что евровыборы прошли в условиях жёстких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки информационного поля от альтернативных источников информации, разнузданной антироссийской кампании», — отметила дипломат.
Как заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, несмотря на то что итоги выборов в Европарламент ещё подводятся, уже сейчас можно сделать промежуточные выводы «на примере ключевых и крупнейших государств Евросоюза». В частности, он обратил внимание на ситуацию во Франции и Германии, где укрепили позиции правые политические силы.
«Это крах политики Макрона... Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю, — отметил Володин. — Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны вопреки своим национальным интересам втянуты в войну на Украине. Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть», — отметил чиновник.
Ситуацию прокомментировала и председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая назвала заслуженным поражение Макрона и Шольца на выборах в Европарламент. По её словам, это следствие полного игнорирования запросов общества.
«Это признак долгосрочного и объективного тренда по ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь со своими гражданами, со своими избирателями. Кажется, опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по европейскому континенту», — подчеркнула Матвиенко.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал результаты выборов в Европейский парламент «крахом всей русофобской политики» Запада.
«Люди (в Европе. — RT) хотят, чтобы закончилась та эскалация, которую сегодня проповедуют те, кто управляет этими процессами. И я думаю, что это позитивный момент, что люди сбрасывают с глаз пелену», — считает депутат.
«Противостоять невозможно»
По мнению опрошенных RT аналитиков, результаты выборов в ведущих странах ЕС — Германии и Франции — являются наиболее показательными и задают тенденцию всему европейскому политическому процессу. Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман назвал неизбежным усиление позиций правых партий в Европарламенте после прошедших выборов.
«Оно объективно обусловлено тремя факторами: затянувшимся миграционным кризисом, разочарованием граждан в проамериканском курсе нынешней евробюрократии, провокационной и безответственной политикой действующего руководства ЕС в отношении России. Растёт число избирателей, не поддерживающих стремление Брюсселя к бесконечному накачиванию Украины оружием. Ощущение надвигающейся войны становится важным фактором формирования общественного мнения», — отметил в беседе с RT аналитик.
По словам Фельдмана, тенденция к росту популярности правых партий в Европе носит устойчивый характер, однако говорить о переходе количественных изменений в качественные трансформации пока рано.
«Этот процесс займёт годы. Очевидно, европейская партия войны во главе с Урсулой фон дер Ляйен добровольно не отойдёт от власти. Лидеры правых политических движений подвергнутся жёстким информационным атакам, их будут обвинять в работе на Москву и Пекин, а некоторых и вовсе попытаются устранить, как Фицо», — сказал эксперт.
В то же время наличие общего противника в лице правых может сплотить европейских консерваторов и социал-демократов, считает Фельдман.
«В любом случае Европу ждёт сложный период обострения внутриполитической борьбы и углубления существующих противоречий», — спрогнозировал аналитик.
По мнению доцента кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Ежова, результаты выборов в Европарламент отражают общественные настроения.
«Эти настроения характеризуются недопониманием политики национальных европейских правительств, ориентированной на поддержку Украины всеми возможными и невозможными способами даже в ущерб интересам собственных граждан. Партийно-политический ландшафт Европы в будущем представляется крайне правым, и противостоять этому уже невозможно», — рассказал Ежов в комментарии RT.
По этой причине заявление главы ЕК фон дер Ляйен видится как минимум далёким от реальности, отметил аналитик.
«Слова председателя Еврокомиссии свидетельствуют о явном непонимании ею логики политического процесса. Результаты выборов в Европарламент продемонстрировали несостоятельность европейского политического истеблишмента и реализуемого им курса», — считает эксперт.
Как отметил со своей стороны политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, основная причина укрепления позиций правых в Европе — это негативные последствия санкционной политики Евросоюза в отношении России.
«К этому привели те гигантские проблемы, которые возникли в социально-экономической сфере у стран Евросоюза в условиях конфликта с Россией. Начиная от пагубного эффекта санкционной войны на экономики стран ЕС, заканчивая другими военными издержками», — констатировал Шаповалов в беседе с RT.
При этом Брюссель будет противостоять укреплению позиций правых сил в Европе, считает аналитик.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
- Gettyimages.ru
- © Sebastian Christoph Gollnow / dpa
«Глава Еврокомиссии сказала об этом напрямую. Речь пойдёт наверняка о таких механизмах, как шантаж, запугивание, информационные атаки, компроматы и уголовные дела. И следствием подобного подхода являются, например, такие несчастные случаи, как попытка убийства Роберта Фицо, которая лежит целиком и полностью на совести лидеров Запада, которые фактически своей политикой формируют самые аморальные и бесчеловечные практики и легитимируют любое насилие», — сказал Шаповалов.
Однако, по его словам, это не изменит ситуацию с ростом популярности правых сил в Европе, поскольку там появляется всё больше евроскептиков и противников военной поддержки Украины.
«В ЕС наблюдается всё больше расколов, трещин и разного рода трений. Рано или поздно евроскептики придут к власти в крупнейших странах Евросоюза. Уже сейчас понятно, что европейское объединение — недолговечная конструкция, которая имеет слишком много противоречий внутри из-за колоссальной поляризации европейского общества и усиления позиций евроскептиков», — заключил Шаповалов.
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