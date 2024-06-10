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Депутат Водолацкий назвал прошедшие выборы в ЕС крахом русофобской политики

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с RT, что результаты выборов в Европейский парламент — это крах всей русофобской политики Запада.
Депутат Водолацкий назвал прошедшие выборы в ЕС крахом русофобской политики
  • AP
  • © Andreea Alexandru

«Выборы, которые прошли в Европе, — это крах всей русофобской политики, которая все эти годы насаждалась в умы гражданского общества этих стран. И все понимали, что их обманывают, что сегодня Шольц, Макрон и все остальные являются марионетками англосаксов, что сегодня США делают из них, из этих стран какую-то колонию, которой собираются управлять и отправлять их на заклание своим интересам», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, вся эта политика сегодня «разрушается как карточный домик».

«Люди хотят, чтобы закончилась та эскалация, которую сегодня проповедуют те, которые управляют этими процессами. И я думаю, что это позитивный момент, что люди сбрасывают с глаз пелену, что начинают очищаться от той грязи, нечисти, которую им пытались проповедовать. И в ближайшее время мы увидим в том числе процессы против той политики, которая разрушает семьи, семейные ценности. Это будет следующий этап, который мы с вами будем наблюдать в ближайшее время», — заключил депутат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть.

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