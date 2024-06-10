Володин: Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы», — сказал Володин.
Кроме того, он отметил что для партии Шольца результаты выборов стали «худшими за всю историю».
Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания и организации выборов.
Также сообщалось, что Правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%.