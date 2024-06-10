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Володин: Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выборов в Европарламент, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц из последних сил цепляются за власть.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Это крах политики Макрона, который он признал, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выборы», — сказал Володин.

Кроме того, он отметил что для партии Шольца результаты выборов стали «худшими за всю историю».

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания и организации выборов.

Также сообщалось, что Правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%.

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