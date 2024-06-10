Правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя федеральной избирательной комиссии.
При этом отмечается, что социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца опустились на третье место с 14,4%.
По данным агентства, лидерство остаётся за оппозиционным блоком ХДС/ХСС, у которых 30,9%.
Ранее Европейская народная партия, куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.
Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.