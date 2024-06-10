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Правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%

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Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчёта голосов в 362 из 400 избирательных округов с показателем в 14,5%.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на председателя федеральной избирательной комиссии.

При этом отмечается, что социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца опустились на третье место с 14,4%.

По данным агентства, лидерство остаётся за оппозиционным блоком ХДС/ХСС, у которых 30,9%.

Ранее Европейская народная партия, куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП.

Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.

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