Европейская народная партия, куда входит фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП

Европейская народная партия, куда входит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с большим отрывом побеждает на выборах в Европарламент.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщила глава уходящего состава ЕП Роберта Метсола.

Отмечается, что из 720 мест Европейская народная партия получит 189, улучшив таким образом свои позиции по сравнению с нынешним составом ЕП.

Ранее сообщалось, что Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент.

Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.