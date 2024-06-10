Европейская народная партия, куда входит фон дер Ляйен, победила на выборах в ЕП
Об этом, как информирует ТАСС, сообщила глава уходящего состава ЕП Роберта Метсола.
Отмечается, что из 720 мест Европейская народная партия получит 189, улучшив таким образом свои позиции по сравнению с нынешним составом ЕП.
Ранее сообщалось, что Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент.
Также французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.