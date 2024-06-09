Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предварительные данные exit poll.

По словам главы Европарламента Роберта Метсола, речь идёт о предварительных цифрах, которые могут отличаться от итоговых.

В соответствии с первыми предварительными данными exit poll, ЕНП может получить в новом составе ЕП 181 место из 720. В составе прошлого созыва, куда всего избирались 705 депутатов, у неё было 176 мест.

Ранее портал DHnet сообщил, что жители Бельгии столкнулись с проблемой во время выборов в Европарламент и в федеральный парламент страны из-за улиток.