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Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

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Поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предварительные данные exit poll.

По словам главы Европарламента Роберта Метсола, речь идёт о предварительных цифрах, которые могут отличаться от итоговых.

В соответствии с первыми предварительными данными exit poll, ЕНП может получить в новом составе ЕП 181 место из 720. В составе прошлого созыва, куда всего избирались 705 депутатов, у неё было 176 мест.

Ранее портал DHnet сообщил, что жители Бельгии столкнулись с проблемой во время выборов в Европарламент и в федеральный парламент страны из-за улиток.

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