RT в Telegram
Подпишись

DHnet: улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии

Короткая ссылка
Жители Бельгии столкнулись с проблемой во время выборов в Европарламент и в федеральный парламент страны из-за улиток.
DHnet: улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует портал DHnet.

Как отмечается в материале, улитки вышли из под контроля и радуются влажной погоде.

«У них есть своё хобби — жевать корреспонденцию в почтовом ящике, если вы живёте за городом», — пишет портал.

Уточняется, что в почтовый ящик попадает всё: реклама, счета и предвыборные приглашения.

В соответствии с законодательством Бельгии, избиратели приглашаются на выборы повесткой. В стране участие в выборах обязательно. За нарушение правила грозит штраф до €80 при первом пропуске и до €2 тыс. при четвёртом и последующих.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что отбор на участие в выборах президента Ирана прошли шесть политических деятелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить