DHnet: улитки стали помехой для голосования на выборах в Бельгии

Жители Бельгии столкнулись с проблемой во время выборов в Европарламент и в федеральный парламент страны из-за улиток.

Об этом информирует портал DHnet.

Как отмечается в материале, улитки вышли из под контроля и радуются влажной погоде.

«У них есть своё хобби — жевать корреспонденцию в почтовом ящике, если вы живёте за городом», — пишет портал.

Уточняется, что в почтовый ящик попадает всё: реклама, счета и предвыборные приглашения.

В соответствии с законодательством Бельгии, избиратели приглашаются на выборы повесткой. В стране участие в выборах обязательно. За нарушение правила грозит штраф до €80 при первом пропуске и до €2 тыс. при четвёртом и последующих.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что отбор на участие в выборах президента Ирана прошли шесть политических деятелей.