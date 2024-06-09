Макрон объявил о роспуске Национального собрания и организации выборов

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о роспуске нижней палаты французского парламента — Национального собрания — и организации внеочередных парламентских выборов.

«Я распускаю этим вечером Национальное собрание», — заявил он в видеообращении.

Макрон добавил, что вскоре подпишет декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля.