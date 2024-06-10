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Кабмин: у властей ФРГ нет и мысли о проведении досрочных выборов в бундестаг

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Власти Германии не рассматривают возможность проведения досрочных выборов в бундестаг после реакции на результаты, которые показали на выборах в ЕП партии правящей коалиции: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зелёные» и Свободная демократическая партия.
Кабмин: у властей ФРГ нет и мысли о проведении досрочных выборов в бундестаг
  • AP
  • © Michael Probst

Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Никогда, ни на секунду не возникало идеи о том, что можно приступить к проведению досрочных выборов в Германии, или о чём-то подобном», — сказал он.

Хебештрайт уточнил, что очередные выборы намечены на осень 2025 года.

Комментируя решение французского лидера Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания, он уточнил, что политические системы двух государств сильно различаются.

Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчёта голосов в 362 из 400 избирательных округов с показателем в 14,5%.

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