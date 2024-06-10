Кабмин: у властей ФРГ нет и мысли о проведении досрочных выборов в бундестаг
- AP
- © Michael Probst
Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
«Никогда, ни на секунду не возникало идеи о том, что можно приступить к проведению досрочных выборов в Германии, или о чём-то подобном», — сказал он.
Хебештрайт уточнил, что очередные выборы намечены на осень 2025 года.
Комментируя решение французского лидера Эммануэля Макрона о роспуске Национального собрания, он уточнил, что политические системы двух государств сильно различаются.
Ранее правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчёта голосов в 362 из 400 избирательных округов с показателем в 14,5%.