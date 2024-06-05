Фицо не верит в то, что покушение на него готовилось «сумасшедшим одиночкой»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нападение нанесло серьёзный ущерб его здоровью. Он обратился к антиправительственным СМИ, особенно к тем, которые управляются структурами Джорджа Сороса*, с призывом «не идти этим путём».

«Я всегда сохранял приватность и даже сейчас ограничусь лишь тем, что нападение причинило моему здоровью серьёзный ущерб: повторяющиеся операции, очень много боли и страданий. Будет чудом, если мне удастся вернуться к работе через несколько недель», — сказал Фицо.

Глава правительства усомнился в том, что покушение готовилось «сумасшедшим одиночкой».

Премьер-министр Фицо заявил, что не будет подавать в суд на оппозиционера Юрая Цинтулу, который стрелял в него. Он отметил, что стрелявший был лишь «посланником политической ненависти» словацкой оппозиции.

Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом. 31 мая врачи подтвердили, что Фицо уже переведён на домашнее лечение.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015